https://static.news.ru/photo/35c94708-b5c0-11e9-8b33-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press/Global Look Press

Альпинист из Румынии получил травму ноги на Эльбрусе. В момент инцидента он пытался подняться на вершину.

Турист застрял на высоте 5,1 тысячи метров, сообщили в региональном главке МЧС .

Там уточнили, что спасатели уже выдвинулись на помощь мужчине. В операции задействованы три оперативных сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Ранее в Таджикистане, как писал News.ru, во время экспедиции погиб известный российский альпинист Василий Дроздов. Это произошло в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на вершину Бодхона.