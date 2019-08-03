Альпинист из Румынии получил травму ноги на Эльбрусе. В момент инцидента он пытался подняться на вершину.
Турист застрял на высоте 5,1 тысячи метров, сообщили в
Там уточнили, что спасатели уже выдвинулись на помощь мужчине. В операции задействованы три оперативных сотрудника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
Ранее в Таджикистане, как писал News.ru, во время экспедиции погиб известный российский альпинист Василий Дроздов. Это произошло в районе Гиссаро-Алай во время восхождения на вершину Бодхона.