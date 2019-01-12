Руководителя полиции обстреляли в Ингушетии

https://news.ru/storage/news/e3a665da98ff3064a09ea5180400f139/e73713ad-600d-48a4-8741-a73844b88add_850.jpg Андрей Стенин/РИА Новости

Неизвестные напали на машину начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия. Ранения также получили трое охранников, которые находились в машине.

Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечнёй, сообщает «Интерфакс».

«Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата», — рассказали источники агентства.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На официальном сайте МВД по Республике Ингушетия сказано, что начальник ЦПЭ ведомства в республике — Ибрагим Эльджаркиев.

Ранее четверых жителей ХМАО и Тюменской области приговорили к колонии за инсценировку ДТП, под которым они пытались скрыть следы убийство.