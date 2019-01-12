USD  66.9167 EUR  77.1282
GOLD1,287 $   Brent60.18 $ Bitcoin3,651.16 $
МОСКВА-11°C22:07
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. происшествия

Руководителя полиции обстреляли в Ингушетии

Андрей Стенин/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Неизвестные напали на машину начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия. Ранения также получили трое охранников, которые находились в машине.

Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечнёй, сообщает «Интерфакс».

«Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата», — рассказали источники агентства.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

На официальном сайте МВД по Республике Ингушетия сказано, что начальник ЦПЭ ведомства в республике — Ибрагим Эльджаркиев.

Ранее четверых жителей ХМАО и Тюменской области приговорили к колонии за инсценировку ДТП, под которым они пытались скрыть следы убийство.


#полиция #ингушетия #покушение
самое читаемое
оружие
США раскрыли «секрет» России о ракетах С-500 «Прометей»
общество
Немцы назвали причину отвращения к туристам из России

читайте также
политика 18:17, 12 января 2019
Полицейских из Ингушетии направили в Сирию
общество 02:22, 9 января 2019
МВД проверит недовольных мандаринами омоновцев
политика 13:53, 22 декабря 2018
Глава Ингушетии отказывается покидать пост
Лента новостей
экономика 22:00
Росатом рассказал о строительстве плавучей АЭС
в мире 21:52
NBC и интервьюер Путина договорились об увольнении
происшествия 21:49
Раненые полицейские переведены в реанимацию
в мире 21:29
Новые правила секса на Украине разъяснили на примере чая
в мире 21:21
США намерены избавиться от присутствия иранских сил в Сирии
Другие новости
происшествия 21:49
Раненые полицейские переведены в реанимацию
происшествия 20:36
Украинец пострадал при взрыве в Париже
происшествия 19:25
Смертельное ДТП произошло на трассе в Башкирии
происшествия 19:07
Две полосы МКАД встали из-за ДТП
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top