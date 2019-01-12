Руководителя полиции обстреляли в Ингушетии

Неизвестные напали на машину начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) по Республике Ингушетия. Ранения также получили трое охранников, которые находились в машине.
Покушение было совершено на федеральной трассе в нескольких километрах от погранпоста между Ингушетией и Чечнёй, сообщает «Интерфакс».
«Въехавший в Ингушетию автомобиль начальника ЦПЭ догнала "Лада Гранта", из которой по машине полицейского был открыт огонь из автомата», — рассказали источники агентства.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
На официальном сайте МВД по Республике Ингушетия сказано, что начальник ЦПЭ ведомства в республике — Ибрагим Эльджаркиев.
Ранее четверых жителей ХМАО и Тюменской области приговорили к колонии за инсценировку ДТП, под которым они пытались скрыть следы убийство.