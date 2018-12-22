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Рудник в Соликамске остановлен

Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

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Работы на руднике СКРУ-3 приостановлены. Они возобновятся только после окончания спасательной операции в шахте.

О таком решении «Интерфаксу» сообщили в компании «Уралкалий».

«Работы (на руднике. — «Интерфакс») приостановлены до окончания спасательных работ. Задействованы все ресурсы действующего предприятия для спасения (находящихся внутри ствола рабочих. — «Интерфакс»), — отметили в компании.

Ранее News.ru сообщал, что девять горняков оказались заблокированы на одной из шахт в Соликамске. На шахте бушует пожар, связи с заблокированными рабочими нет, спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры. По предварительной версии, горит проходческий полок, возгорания метана не было. Руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, сообщил, что рабочие, скорее всего, погибли.


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