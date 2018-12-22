Рудник в Соликамске остановлен

https://news.ru/storage/news/297485e7a54d3051a3a09f555ae62a67/46b22ac2-668e-4c16-a369-8f6254785286_850.jpg Georgiy Rozov/Russian Look/Global Look Press

Работы на руднике СКРУ-3 приостановлены. Они возобновятся только после окончания спасательной операции в шахте.

О таком решении «Интерфаксу» сообщили в компании «Уралкалий».

«Работы (на руднике. — «Интерфакс») приостановлены до окончания спасательных работ. Задействованы все ресурсы действующего предприятия для спасения (находящихся внутри ствола рабочих. — «Интерфакс»), — отметили в компании.

Ранее News.ru сообщал, что девять горняков оказались заблокированы на одной из шахт в Соликамске. На шахте бушует пожар, связи с заблокированными рабочими нет, спасателям мешают сильное задымление и высокие температуры. По предварительной версии, горит проходческий полок, возгорания метана не было. Руководитель организации СЭУ-30, проводившей строительные работы на руднике, сообщил, что рабочие, скорее всего, погибли.