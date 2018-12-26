Росздравнадзор проверит больницу в Приамурье

https://news.ru/storage/news/c1b7e434f64cd9cf317e3c83969a528c/413b3b78-435a-4683-af94-f943594f5988_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Больницу в Амурской области проверит Росздравнадзор. Поводом для инспекции стала информация о заражении детей гепатитом С, сообщили в территориальном управлении ведомства.

Депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш ранее рассказал, что с жалобами на заражение 26 детей обратились родители. Все дети в разное время лечились в гематологическом отделении детской областной больницы, у кого-то брали кровь на анализ, кто-то проходил переливание крови. Среди заболевших дети 2003, 2004, 2013−2015 годов рождения.

Как писал News.ru, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию причины заражения 26 больных онкологией детей гепатитом С.