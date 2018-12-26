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Росздравнадзор проверит больницу в Приамурье

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Больницу в Амурской области проверит Росздравнадзор. Поводом для инспекции стала информация о заражении детей гепатитом С, сообщили в территориальном управлении ведомства.

Депутат Заксобрания Амурской области Сергей Труш ранее рассказал, что с жалобами на заражение 26 детей обратились родители. Все дети в разное время лечились в гематологическом отделении детской областной больницы, у кого-то брали кровь на анализ, кто-то проходил переливание крови. Среди заболевших дети 2003, 2004, 2013−2015 годов рождения.

Как писал News.ru, губернатор Амурской области Василий Орлов назвал основную версию причины заражения 26 больных онкологией детей гепатитом С.


#дети #проверка #БОЛЬНИЦА
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