https://static.news.ru/photo/30bf9992-8ebf-11e9-b53a-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Председатель комиссии по гражданской авиации Ространснадзора Олег Смирнов объяснил, почему отчёту Межгосударственного авиационного комитета о катастрофе SSJ 100 в Шереметьево нельзя доверять. По его убеждению, специалисты МАК не являются независимыми экспертами.

В комиссии по расследованию авиакатастроф не имеют права участвовать организации, которые занимались сертификацией этого типа самолета. А SSJ 100 в свое время сертифицировал именно МАК. Вот и приехали, — пояснил Смирнов «Царьграду».

По его мнению, эксперты МАК никогда не признают того, что совершили какие-либо ошибки при сертификации или что какие-то системы лайнера были непригодными для безопасности полётов.

Будут делать упор на вину экипажа, — предположил эксперт.

14 июня специалисты МАК опубликовали предварительный отчёт по результатам расследования авиакатастрофы в Шереметьево. Они сообщили, что на воздушном судне были обнаружены повреждения, характерные для следов от воздействия молнии.

Катастрофа в Шереметьево произошла 5 мая. Самолёт, летевший рейсом из Москвы в Мурманск, совершил жёсткую посадку и загорелся. В результате погиб 41 человек. Выжить удалось 37. Среди версий трагедии СКР рассматривает недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия, писал News.ru.