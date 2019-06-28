https://static.news.ru/photo/3d31de96-9b0e-11e9-9133-fa163e074e61_1024.jpg Сергей Цеповяз вместе с женой выходит из здания Кущевского районного суда Краснодарского края после судебного заседания, архив 2012 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывшая супруга отбывающего срок за массовое убийство в Кущёвской Вячеслава Цеповяза Наталья Стришняя и её брат задержаны по уголовному делу о вымогательстве 70 млн рублей. Как сообщил адвокат Эдуард Чургулия, 30 июня Железнодорожный суд Ростова-на-Дону изберёт им меру пресечения,

Железнодорожный суд, в 11.00 должно начаться заседание, — сообщил РИА Новости Чургулия.

Как писал News.ru, 29 июня Наталью задержали вместе с её братом и доставили в Ростовское следственное управление. По словам адвоката, в отношении Стришней и её брата 24 мая возбудили уголовное дело, будто бы они в 2018 году вымогали «с какого-то коммерсанта деньги на какие-то сумасшедшие суммы, порядка 70 миллионов рублей». Из всех доказательств — показания потерпевшего 10-летней давности.