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Ростехнадзор перед ЧП отменил проверку на шахте Соликамска

Подслушано Борисовка/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Ростехнадзор не успел проверить, как идут строительные работы в шахте Соликамского района Пермского края. 

Башкирского подрядчика «Управление строительства №30» должны были проверить в январе 2019 года. Изначально посещение шахты в планах надзорного ведомства было запланировано на октябрь 2018 года, но сроки были перенесены на три месяца.

Ростехнадзор в срочном порядке создал комиссию по расследованию причин аварии в шахте. Кроме того, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору начнёт массовые проверки всех объектов подрядной организации, информирует «Реальное Время». 

Как сообщал News.ru, процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте, завершена. Родственникам погибших выданы разрешения на их захоронение. По данным следствия, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошло задымление.


#ШАХТА #ЧП #Соликамск
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