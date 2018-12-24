Ростехнадзор перед ЧП отменил проверку на шахте Соликамска

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Ростехнадзор не успел проверить, как идут строительные работы в шахте Соликамского района Пермского края.

Башкирского подрядчика «Управление строительства №30» должны были проверить в январе 2019 года. Изначально посещение шахты в планах надзорного ведомства было запланировано на октябрь 2018 года, но сроки были перенесены на три месяца.

Ростехнадзор в срочном порядке создал комиссию по расследованию причин аварии в шахте. Кроме того, федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору начнёт массовые проверки всех объектов подрядной организации, информирует «Реальное Время».

Как сообщал News.ru, процедура опознания всех девяти человек, погибших в результате пожара в шахте, завершена. Родственникам погибших выданы разрешения на их захоронение. По данным следствия, на строящемся стволе рудника горнорудной шахты при производстве работ произошло задымление.