https://static.news.ru/photo/615252ac-a3f5-11e9-b557-fa163e074e61_1024.jpg Фото: sergiopaini/Twitter

Индонезийский суд приговорил 27-летнего россиянина к году тюрьмы и штрафу в размере $710 за попытку вывезти из страны детёныша орангутана. Андрея Жесткова арестовали в международном аэропорту Бали ещё в марте.

Как пишет The Jakarta Post, россиянин был признал виновным в попытке вывезти с Бали животного, что расценивается как контрабанда.

По данным полиции, Жестков спрятал двухлетнего орангутана в багаж и собирался лететь с ним сначала в Сеул, а затем в Россию. При обыске у него обнаружили ещё и двух гекконов и четырёх хамелеонов.

Как писал News.ru, кампания по изъятию животных у нелегальных курортных фотографов началась в Анапе. В ходе первого рейда специальная комиссия изъяла попугая и двух обезьян. Они будут помещены в зоопарк, где получат должное внимание и заботу. Толчком к созданию комиссии по пресечению деятельности фотографов, использующих животных, в которую вошли сотрудники полиции, Росприроднадзора, ветеринарной службы и мэрии, послужили многочисленные жалобы жителей и гостей города-курорта.

