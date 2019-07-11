Индонезийский суд приговорил 27-летнего россиянина к году тюрьмы и штрафу в размере $710 за попытку вывезти из страны детёныша орангутана. Андрея Жесткова арестовали в международном аэропорту Бали ещё в марте.
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По данным полиции, Жестков спрятал двухлетнего орангутана в багаж и собирался лететь с ним сначала в Сеул, а затем в Россию. При обыске у него обнаружили ещё и двух гекконов и четырёх хамелеонов.
Как писал News.ru, кампания по изъятию животных у нелегальных курортных фотографов началась в Анапе. В ходе первого рейда специальная комиссия изъяла попугая и двух обезьян. Они будут помещены в зоопарк, где получат должное внимание и заботу. Толчком к созданию комиссии по пресечению деятельности фотографов, использующих животных, в которую вошли сотрудники полиции, Росприроднадзора, ветеринарной службы и мэрии, послужили многочисленные жалобы жителей и гостей города-курорта.