https://static.news.ru/photo/09112886-b780-11e9-b599-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hendrik Schmidt/ZB/Global Look Press

Жителя Хабаровска обвиняют в использовании вредоносного программного обеспечения.

Установлено, что злоумышленник осуществил вход в онлайн ролевую игру и одновременно запустил вредоносное ПО. С его помощью были повышены характеристики игрового персонажа. После похожие модификации продавались другим пользователям за виртуальную игровую валюту. Кроме этого, обвиняемый блокировал доступ к серверу другим игрокам.

Действия обвиняемого классифицируются как незаконное вмешательство в процесс обмена между игровым сервером и его пользователями, а также нормального функционирования игрового сервера в целом, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент уголовное дело направлено в Центральный районный суд города Хабаровска для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде.

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