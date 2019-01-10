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Россиянина арестовали в Белоруссии за транзит наркотиков

Виктор Толочко/РИА Новости

происшествия [ версия для печати ]

Гражданина РФ поймали на границе между Польшей и Белоруссией с наркотиками. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

24-летнего молодого человека, ехавшего на автомобиле Mercedes, остановили на таможенном пункте «Варшавский мост» 29 декабря. В личных вещах россиянина местные правоохранительные органы обнаружили гашишное масло и марихуану.

Нарушитель взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном перемещении через границу наркотических средств, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.

Ранее News.ru писал о том, что ФСБ РФ пресекла деятельность трансграничной этнической преступной группировки, поставляющей наркотики в Россию из стран Центральной Азии. В Москве у них было изъято 43 кг героина.


#наркотики #Белоруссия #польша
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