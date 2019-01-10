Россиянина арестовали в Белоруссии за транзит наркотиков

Гражданина РФ поймали на границе между Польшей и Белоруссией с наркотиками. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
24-летнего молодого человека, ехавшего на автомобиле Mercedes, остановили на таможенном пункте «Варшавский мост» 29 декабря. В личных вещах россиянина местные правоохранительные органы обнаружили гашишное масло и марихуану.
Нарушитель взят под стражу. Ему предъявлено обвинение по статье о незаконном перемещении через границу наркотических средств, сообщили в Следственном комитете Белоруссии.
Ранее News.ru писал о том, что ФСБ РФ пресекла деятельность трансграничной этнической преступной группировки, поставляющей наркотики в Россию из стран Центральной Азии. В Москве у них было изъято 43 кг героина.