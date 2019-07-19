https://static.news.ru/photo/51ddbeb6-abd8-11e9-9129-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Tong Shuai/Xinhua/Global Look Press

Водитель грузовика из России насмерть сбил двух человек на финской трассе под Луумяки. Во время инцидента погибшие стояли на дороге. Шофёр был трезв. Сейчас местные силовики выясняют, мог ли он не увидеть жертв в темноте.

Гражданина РФ подозревают в опасном вождении, в причинении смерти по неосторожности и нанесении травм. ЧП произошло 21 июля между городами Коувола и Лаппеенранта. Потерпевшие остановили свою машину на обочине и вышли из транспортного средства якобы из-за возникшей ссоры.

В это время проезжавшая мимо фура их сбила. Двое погибли, третий чудом остался жив, четвёртый не пострадал, так как не покинул автомобиля, передаёт портал Yle.fi .

Ранее News.ru сообщал, что как минимум девять человек пострадали в аварии в Приамурье. Инцидент произошёл на трассе Белогорск — Новое — Ромны.