https://static.news.ru/photo/86bc6bfe-a93b-11e9-ada4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Магаданской области задержали мужчину, который занимался перевозкой наркотических средств. В полостях тела задержанного обнаружили более 30 г героина.

Преступника поймали в аэропорту Магадана, куда он прибыл авиарейсом из Москвы. Контейнер с наркотиком был извлечён из его тела в Магаданской областной больнице.

По данным полиции, стоимость вещества, количество которого превышает тысячу доз, на чёрном рынке может составить 2 млн рублей. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 228 УК РФ, сообщается на сайте регионального УМВД.

Ранее News.ru писал, что итальянские силовики изъяли около девяти тонн марихуаны в ходе операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Операция проводилась в провинции Катания на Сицилии.