https://static.news.ru/photo/117641b2-a3c3-11e9-bd41-fa163e074e61_1024.jpg Фото: mchs.gov.by

Двое граждан РФ заключены под стражу из-за ЧП, произошедшего во время салюта ко Дню независимости 3 июля в Минске.

Из-за взрыва фейерверочных изделий погибла одна женщина и не менее 10 человек пострадали. Двое из них до сих пор остаются в больнице.

Пока обвинение не предъявлено. У нас на это есть 10 дней, в эти сроки оно будет предъявлено. Мера пресечения избрана — в виде заключения под стражу, — сказал председатель СК Белоруссии Иван Носкевич.

По его словам, следствие рассматривает четыре версии произошедшего.

Самая очевидная, и она уже находит подтверждение, — версия о том, что пиротехнические заряды были, скорее всего, ненадлежащего качества, — подчеркнул Носкевич.

Как ранее писал News.ru, Минский городской исполком постановил выплатить семье женщины, которая погибла во время салюта в День независимости, компенсацию в размере 25,5 тысячи белорусских рублей (примерно $12,5 тысячи).