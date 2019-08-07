https://static.news.ru/photo/ad1711c2-b8e6-11e9-8c6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mert Macit/Xinhua/Global Look Press

Автобус с российскими туристами попал в аварию недалеко от турецкой Аланьи. Шестеро пострадавших доставлены в больницу.

Пострадали шесть человек, их госпитализировали. Тяжёлых ранений у них нет, — сообщил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Как писал News.ru, двое пострадавших пассажиров автобуса, который попал в ДТП в Саратовской области, имеют двойное гражданство — российское и германское. Рейсовый автобус Volvo, который следовал из Германии в город Камышин, опрокинулся в кювет.