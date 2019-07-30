https://static.news.ru/photo/f2cf07b0-b387-11e9-9f9b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Bachmeier/imageBROKER.com/Global Look Press

Два человека, выдающих себя за членов «Исламского государства» (террористическая группировка, запрещена в России), заявили, что собираются взорвать два самолёта в РФ, а также отравить радионуклидами воду в двух районах Москвы.

Некие Владимир Щ. и Хуан Э. объявили, что изготовили две бомбы. По их словам, устройства находятся в багаже самолётов в аэропорту Шереметьево, передаёт телеканал « 360 » со ссылкой на собственный источник.

Кроме того, уверяют мужчины, они украли контейнеры с радиоактивными отходами для отравления питьевой воды в двух районах столицы. Подача опасных веществ в трубы, отметили мужчины, могла начаться 31 июля текущего года.

Свои намерения якобы боевики объяснили желанием отомстить за погибших соратников.

Ранее News.ru сообщал, что оперативники Федеральной службы безопасности и Министерства внутренних дел РФ предотвратили теракт на одном из объектов инфраструктуры Татарстана. Его готовили сторонники запрещённой в России террористической организации «Исламское государство».