https://static.news.ru/photo/a166b718-a3d5-11e9-8ccc-fa163e074e61_1024.jpg Рокко Морабито Фото: Albano Angilletta/Ropi/Global Look Press

Силовики Уругвая задержали нескольких россиян по подозрению в пособничестве главарю калабрийской мафии Рокко Морабито, известному как «кокаиновый король Милана». Сам наркобарон бежал из тюрьмы.

Полиция устроила облаву на пиццерию Eatalian Style в Монтевидео. Местные СМИ сообщают об аресте владельцев заведения — русского и итальянца, а также женщины-повара с гражданством РФ. В дипмиссии РФ в Монтевидео сообщили, что посольство получило извещение о задержании трёх предполагаемых граждан России.

Подозрение сыщиков вызвало, в частности, то, что в пиццерии практически никогда не было посетителей и обслуживающего персонала, что выглядело странно с учётом высокой стоимости аренды в этом районе города.

Рокко Морабито и ещё трое заключённых сбежали 23 июня из тюрьмы Carcel Central. По данным следствия, мафиози был в сговоре с охранниками, которые открыли им лестницу на чердак. Через крышу заключённые попали на территорию соседней фермы, где украли деньги у её владельцев и исчезли в неизвестном направлении.

Морабито является одним из самых разыскиваемых преступников Италии. Его задержали на роскошной вилле в Уругвае в 2017 году и в ближайшие месяцы должны были экстрадировать на родину по обвинению в торговле наркотиками, писал News.ru.