Россиян не было на затонувшем в Чёрном море судне

https://news.ru/storage/news/ad536290a15f4dc7f63f973273f04246/c2772379-bff1-4104-a233-afa516ea923b_850.jpg Михаил Архипов/РИА Новости

В российском посольстве в Анкаре заявили, что россиян не было среди 13 членов экипажа судна, затонувшего у берегов Турции.

«По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

Ранее News.ru писал, что грузовое судно, на борту которого находилось девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и, по предварительной версии, двое россиян, затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Есть погибшие. Корабль «Волга-Балт» шёл под панамским флагом. Сигнал бедствия поступил в 08:10. В момент ЧП судно находилось в 80 км от берега.