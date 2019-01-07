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Россиян не было на затонувшем в Чёрном море судне

Михаил Архипов/РИА Новости

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В российском посольстве в Анкаре заявили, что россиян не было среди 13 членов экипажа судна, затонувшего у берегов Турции.

«По данным береговой охраны Самсуна, среди 13 членов экипажа россиян не было. Проходившая в СМИ ранее информация о двоих россиянах на борту судна не подтвердилась», — сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Ирина Касимова.

Ранее News.ru писал, что грузовое судно, на борту которого находилось девять граждан Украины, двое граждан Азербайджана и, по предварительной версии, двое россиян, затонуло в Чёрном море у берегов Турции. Есть погибшие. Корабль «Волга-Балт» шёл под панамским флагом. Сигнал бедствия поступил в 08:10. В момент ЧП судно находилось в 80 км от берега.


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