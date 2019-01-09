Подростки избили россиян в Южной Корее

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Пьяные подростки напали на группу рабочих из России. По подозрению в избиении россиян арестованы трое школьников в южнокорейском городе Танджин.

По данным полиции, инцидент произошёл 1 января, однако о нём стало известно только сейчас.

Двое граждан РФ на улице обратились к ребятам за помощью. Они спросили о дороге, но школьники в ответ избили россиян до такого состояния, что рабочим пришлось обратиться к медикам.

Сами обвиняемые утверждают, что россияне приставали к их подруге. В полиции уточнили, что подростки в момент нападения находились в алкогольном опьянении, передает РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что почётного консула Бельгии в Западном регионе Украины избили на улице Львова.