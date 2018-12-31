Россия уведомила США о задержанном за шпионаж

Посольство США было своевременно проинформировано о задержании в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана. Российская сторона действовала в полном соответствии с двусторонней консульской конвенцией, сообщили в МИД России.
Там отметили, что вся информация, которую в настоящий момент возможно опубликовать по вопросу о задержании гражданина США, содержится в комментариях ФСБ.
Ранее News.ru сообщал о задержании 28 декабря сотрудниками ведомства американца Пола Николаса Уилана во время проведения шпионской акции в Москве. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («шпионаж»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.