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Россия уведомила США о задержанном за шпионаж

АГН «Москва»

происшествия [ версия для печати ]

Посольство США было своевременно проинформировано о задержании в Москве по подозрению в шпионаже американца Пола Уилана. Российская сторона действовала в полном соответствии с двусторонней консульской конвенцией, сообщили в МИД России. 

Там отметили, что вся информация, которую в настоящий момент возможно опубликовать по вопросу о задержании гражданина США, содержится в комментариях ФСБ.

Ранее News.ru сообщал о задержании 28 декабря сотрудниками ведомства американца Пола Николаса Уилана во время проведения шпионской акции в Москве. Следственным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело по статье 276 УК РФ («шпионаж»), которая предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.


#сша #россия #шпионаж
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