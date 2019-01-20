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Россиянам предложили охоту на геев за вознаграждение

Roberto Finizio/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Объявление о розыске «охотников на геев» появилось в рунете. К сотрудничеству приглашают «агрессивных к ЛГБТ» спортивных молодых людей, которые владеют бойцовской техникой. За насилие в отношении человека «неправильной» ориентации организаторы «гейхантерства» обещают заплатить до 300 тыс. рублей.

Информационное объявление было опубликовано на специальном сайте 19 января. Он был создан в 2014 году и позиционирует себя как информационный ресурс «Союза Гомофобов России, Стран СНГ, Сирии и Ирана».

В числе заданий, которые придётся выполнять «охотникам», — выявление представителей секс-меньшинств, срыв акций ЛГБТ, потасовки в гей-клубах, а также избиения геев, организация подстав, транспортировка представителей ЛГБТ в Республику Чечня.

«Можно практически всё, кроме убийств», — говорится в объявлении, которое сопровождается фотографией лидера Чечни Рамзана Кадырова.

Тех, кто готов открыть охоту на «вонючих гомосексуалистов», приглашают прислать резюме на почту. За выполнение тестового задания «гейхантерам» обещают платить по 10 тыс. рублей, в дальнейшем ставки будут повышаться, указано на сайте. 

Скриншот pila.ml

«Охоту на геев» планируют начать в следующих регионах: Ставропольский край, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Самарская область, Свердловская область, республики Башкортостан, Татарстан и Удмуртия, Челябинская область, Пермский край, Саратовская и Оренбургская области. В дальнейшем планируется также открыть охоту в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Мурманске, Ярославле, Туле, Воронеже, Нижнем Новгороде, Ульяновске, Волгограде, Рязани, Пензе, Новом Уренгое, Омске и Новосибирске. 

Редакция News.ru направила заявление с информацией о нарушении российского законодательства в Следственный комитет РФ.

Ранее News.ru сообщал о преследовании представителей ЛГБТ в Чечне. По данным представителей российской ЛГБТ-сети, порядка 40 мужчин и женщин нетрадиционной сексуальной ориентации были задержаны, двое из них погибли в отделах полиции.


#интернет #ЛГБТ-сообщество #насилие #сайты
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