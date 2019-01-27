Российского бизнесмена подорвали в машине в Абхазии

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Российский бизнесмен Михаил Еваленко, на которого было совершено покушение в Абхазии, скончался в одной из московских больниц.

Инцидент произошёл 15 января в Пицунде. В автомобиле Audi Q7, принадлежащем предпринимателю, сработало взрывное устройство. По версии следствия, оно было заложено между капотом и лобовым стеклом. В результате мужчина с тяжёлыми травмами был доставлен сначала в больницу Сочи, где ему удалили оба глаза, а затем перевезён в Москву. О смерти Еваленко «Интерфаксу» сообщили в Генпрокуратуре Абхазии.

Момент взрыва попал на видео, его опубликовал телеканал «360».

Кто и почему мог совершить покушение, до сих пор неизвестно.

Вдова бизнесмена Эльвира Агурбаш опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором обвинила российские власти в бездействии. По её словам, МИД и посольство РФ не сделали никаких официальных заявлений и даже не предложили помощь в транспортировке пострадавшего.

Это уже далеко не первый случай нападения на российских граждан в Абхазии. Как писал News.ru, 14 января в республике был убит уроженец Костромы Михаил Маслов. Подозреваемых задержали.