Российского бизнесмена подорвали в машине в Абхазии

Российский бизнесмен Михаил Еваленко, на которого было совершено покушение в Абхазии, скончался в одной из московских больниц.
Инцидент произошёл 15 января в Пицунде. В автомобиле Audi Q7, принадлежащем предпринимателю, сработало взрывное устройство. По версии следствия, оно было заложено между капотом и лобовым стеклом. В результате мужчина с тяжёлыми травмами был доставлен сначала в больницу Сочи, где ему удалили оба глаза, а затем перевезён в Москву. О смерти Еваленко «Интерфаксу» сообщили в Генпрокуратуре Абхазии.
Момент взрыва попал на видео, его опубликовал телеканал «360».
Кто и почему мог совершить покушение, до сих пор неизвестно.
Вдова бизнесмена Эльвира Агурбаш опубликовала на своей странице в Facebook видеообращение, в котором обвинила российские власти в бездействии. По её словам, МИД и посольство РФ не сделали никаких официальных заявлений и даже не предложили помощь в транспортировке пострадавшего.
Это уже далеко не первый случай нападения на российских граждан в Абхазии. Как писал News.ru, 14 января в республике был убит уроженец Костромы Михаил Маслов. Подозреваемых задержали.