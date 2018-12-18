Российское судно село на мель у берегов Великобритании

Сухогруз РФ «Кузьма Минин» сель на мель у юго-западного побережья Великобритании.
Судно застряло в бухте Фалмут, что в графстве Корнуолл, передаёт Sky News в своём Twitter.
«Скоро прибудет буксир. Шлюпка для спасения экипажа рядом. Береговая охрана оцепила судно», — говорится в заявлении.
Russian cargo ship runs aground off Cornwall beach https://t.co/koh8QPpm6C— Sky News (@SkyNews) 18 декабря 2018 г.
Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами Российской Федерации.
Ранее News.ru сообщал о ЧП с сухогрузом в Керченском проливе. Пограничники РФ эвакуировали семерых украинских моряков с судна, у которого образовалась течь из-за трещины в трюме.