Российское судно село на мель у берегов Великобритании

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Сухогруз «Кузьма Минин»

Сухогруз РФ «Кузьма Минин» сель на мель у юго-западного побережья Великобритании.

Судно застряло в бухте Фалмут, что в графстве Корнуолл, передаёт Sky News в своём Twitter.

«Скоро прибудет буксир. Шлюпка для спасения экипажа рядом. Береговая охрана оцепила судно», — говорится в заявлении.

Russian cargo ship runs aground off Cornwall beach https://t.co/koh8QPpm6C — Sky News (@SkyNews) 18 декабря 2018 г.

Экипаж транспортника состоит из 18 человек, все они являются гражданами Российской Федерации.

Ранее News.ru сообщал о ЧП с сухогрузом в Керченском проливе. Пограничники РФ эвакуировали семерых украинских моряков с судна, у которого образовалась течь из-за трещины в трюме.