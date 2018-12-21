Российский вертолёт обстреляли на стоянке в Мали

https://news.ru/storage/news/4433d6d1ba5eaf8d691863da4e05853c/7b067e7c-cb25-47f4-9926-237d5ebb852f_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Неизвестные открыли огонь по российскому вертолёту Ми-8, который в этот момент находился на стоянке.

По словам источника, машина получила серьёзные повреждения, которые можно устранить только благодаря специализированному ремонту. Без него она не сможет выполнять полёты.

«В момент обстрела экипаж вертолёта, состоящий из российских граждан, находился в зоне отдыха и под обстрел не попал», — уточнил источник в комментарии «Интерфаксу».

Ранее News.ru писал, что по меньшей мере два человека получили тяжёлые ранения в результате стрельбы в центре Вены. Инцидент произошёл в районе ресторана «Фиглмюллер». Как сообщают местные СМИ со ссылкой на полицию, на месте работают бригады скорой помощи и антитеррористическое подразделение спецназа Австрии «Кобра».