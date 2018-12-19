Российский спецназ уничтожил группу боевиков в Ставрополе

https://news.ru/storage/news/60c9c92cafea273d38da46b506b7e4b5/c760d5d1-018e-485c-8645-7a698a33996a_850.jpg nac.gov.ru

Российские силовики уничтожили банду боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) на Ставрополье.

Спецоперацию проводила Федеральная служба безопасности. Во время задержания исламисты оказали правоохранителям сопротивление и были уничтожены ответным огнём, пишет РИА Новости. Пострадавших среди сотрудников ФСБ нет.

По предварительной информации, участники радикальной группировки готовили теракт.

Ранее News.ru сообщал о количестве преступлений радикальной направленности, предотвращённых силовиками. Представители ведомства заявили, что не допустили совершения минимум 15 терактов на территории России. Четыре взрыва злоумышленники планировали устроить в войсках РФ.