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Российский спецназ уничтожил группу боевиков в Ставрополе

nac.gov.ru

происшествия [ версия для печати ]

Российские силовики уничтожили банду боевиков «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ) на Ставрополье.

Спецоперацию проводила Федеральная служба безопасности. Во время задержания исламисты оказали правоохранителям сопротивление и были уничтожены ответным огнём, пишет РИА Новости. Пострадавших среди сотрудников ФСБ нет.

По предварительной информации, участники радикальной группировки готовили теракт.

Ранее News.ru сообщал о количестве преступлений радикальной направленности, предотвращённых силовиками. Представители ведомства заявили, что не допустили совершения минимум 15 терактов на территории России. Четыре взрыва злоумышленники планировали устроить в войсках РФ.


#терроризм #борьбастерроризмом #ставрополье #спецназ
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