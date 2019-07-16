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Посольство России в Хорватии сообщило о чрезвычайном происшествии на борту яхты «Анна-Мария». По данным дипмиссии, в результате несчастного случая погиб шкипер — гражданин России.

По словам членов российского экипажа яхты, капитан вечером 15 июля отправил матросов в трюм, а сам исчез. Его тело было обнаружено в районе города Дубровника после многочасовых поисков 16 июля.

В настоящее время посольство оказывает всю необходимую помощь экипажу судна, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что сотрудники СУ СКР по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек вблизи острова Пономарёв в Якутске. Трупы были обнаружены на побережье реки Лена.