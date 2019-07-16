Посольство России в Хорватии сообщило о чрезвычайном происшествии на борту яхты «Анна-Мария». По данным дипмиссии, в результате несчастного случая погиб шкипер — гражданин России.
По словам членов российского экипажа яхты, капитан вечером 15 июля отправил матросов в трюм, а сам исчез. Его тело было обнаружено в районе города Дубровника после многочасовых поисков 16 июля.
В настоящее время посольство оказывает всю необходимую помощь экипажу судна, передаёт
Ранее News.ru писал, что сотрудники СУ СКР по Республике Саха (Якутия) возбудили уголовное дело по факту гибели семи человек вблизи острова Пономарёв в Якутске. Трупы были обнаружены на побережье реки Лена.