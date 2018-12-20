Российский истребитель в полёте потерял топливные баки

Истребитель МиГ-29 потерял дополнительные топливные баки в Краснодарском крае. Инцидент произошёл в окрестностях города Ейска.
«Произошёл нештатный отстрел дополнительных топливных баков. Они упали в районе улицы Коммунистической в промзоне», — рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.
По его словам, в результате никто не пострадал.
В пресс-службе Южного военного округа факт инцидента подтвердили. Там уточнили, что самолёт в этот момент вылетал с аэродрома Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ.
Ведётся расследование инцидента.
Ранее News.ru сообщал, что в Иркутской области при совершении аварийной посадки самолёт Ан-2 перевернулся на кочке. На борту находились четыре человека, они не пострадали.