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Российский истребитель в полёте потерял топливные баки

Истребитель МиГ-29 Wikimedia Commons

Истребитель МиГ-29

происшествия [ версия для печати ]

Истребитель МиГ-29 потерял дополнительные топливные баки в Краснодарском крае. Инцидент произошёл в окрестностях города Ейска.

«Произошёл нештатный отстрел дополнительных топливных баков. Они упали в районе улицы Коммунистической в промзоне», — рассказал «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

По его словам, в результате никто не пострадал.

В пресс-службе Южного военного округа факт инцидента подтвердили. Там уточнили, что самолёт в этот момент вылетал с аэродрома Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации ВМФ.

Ведётся расследование инцидента. 

Ранее News.ru сообщал, что в Иркутской области при совершении аварийной посадки самолёт Ан-2 перевернулся на кочке. На борту находились четыре человека, они не пострадали.


#самолеты #Краснодарскийкрай #Eйск
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