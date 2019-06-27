https://static.news.ru/photo/9830ab64-9916-11e9-8f76-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

В Донецке российские журналисты попали под обстрел со стороны бойцов ВСУ.

Инцидент произошёл на окраине города. Журналисты приехали зафиксировать разрушения в данной местности. Через некоторое время начался обстрел из миномётов. Корреспондент РИА Новости Александр Гаюк, находящийся в этот момент там, сообщил, что пострадавших нет.

Группа журналистов состояла из представителей News front, РИА Новости и независимых журналистов, а также из работников пресс-службы Народной милиции ДНР, передаёт РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук договорился об освобождении украинских военных с главами ДНР и ЛНР, заявил депутат Рады Вадим Рабинович.