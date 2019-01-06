Российские туристы застряли на границе Белоруссии

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Туристы из Санкт-Петербурга не могли вырваться за пределы Белоруссии из-за проблем с автобусом в пути. Почти 50 человек пять часов провели на морозе после первой поломки, случившейся в часе езды от Минска.

Присланный туристической фирмой новый автобус ехал медленно и довёз людей только до Полоцка. Там путешественники пересели в своё первое транспортное средство, которое успело их догнать, сообщает телеканал РЕН ТВ.

В первые часы поломок не случилось, но водители перепутали дорогу и чуть не увезли туристов в Латвию. Выехать на нужную трассу удалось только спустя три часа. При этом до границы Белоруссии автобус опять не доехал, так как сломался во второй раз.

Теперь всем пришлось ждать замену транспорта, высланную навстречу из Пскова. К моменту публикации туристы уже должны были отправиться домой. Удалось ли им всё-таки пересечь белорусскую границу, не сообщается.

Ранее News.ru писал, что спасатели вызволили из снежного плена туристов в Крыму. Им потребовалось более 12 часов, чтобы освободить людей, заблокированных на горе Ай-Петри снежной лавиной. Заложниками непогоды стали около 300 человек и порядка 100 автомобилей.