Российские медики борются за жизнь изувеченного младенца

https://news.ru/storage/news/9a59cf24467c22984b65a7dc48545f55/6420a945-9061-44e2-9e55-ae191a45013d_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Правоохранители Адыгеи возбудили уголовное дело в отношении жительницы республики. Её подозревают в жестоком избиении маленькой дочери.

Четырёхмесячная девочка доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Младенец находится в реанимации. Ребёнка подключили к аппарату ИВЛ. У малышки диагностировали пневмонию, множественные переломы и ушибы, пишет ТАСС.

«Очень тяжёлое состояние, мы делаем всё от нас зависящее для спасения её жизни», — сообщили в лечебном учреждении.

Дело матери расследуется по п. «б» ч. 2 ст. 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица». Фигурантку взяли под стражу.

Ранее News.ru сообщал о трагедии в Оренбургской области. Девятимесячный ребёнок утонул в кастрюле с водой. По неизвестной причине мальчик упал в 30-литровую ёмкость и не смог выбраться.