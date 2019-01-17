Российские медики борются за жизнь изувеченного младенца

Правоохранители Адыгеи возбудили уголовное дело в отношении жительницы республики. Её подозревают в жестоком избиении маленькой дочери.
Четырёхмесячная девочка доставлена в больницу с тяжёлыми травмами. Младенец находится в реанимации. Ребёнка подключили к аппарату ИВЛ. У малышки диагностировали пневмонию, множественные переломы и ушибы, пишет ТАСС.
«Очень тяжёлое состояние, мы делаем всё от нас зависящее для спасения её жизни», — сообщили в лечебном учреждении.
Дело матери расследуется по п. «б» ч. 2 ст. 11 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего или иного лица». Фигурантку взяли под стражу.
Ранее News.ru сообщал о трагедии в Оренбургской области. Девятимесячный ребёнок утонул в кастрюле с водой. По неизвестной причине мальчик упал в 30-литровую ёмкость и не смог выбраться.