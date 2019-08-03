Фото: vk.com/lager_olimp

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области прибыли в лагерь «Олимп» Коломенского района после сообщения об отравлении детей. В настоящее время ведётся расследование инцидента.

Сотрудники ведомства осуществляют отбор проб продуктов питания, воды, а также смывы с рук персонала. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, передаёт АГН «Москва».

Ранее News.ru писал, что семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Все они госпитализированы.

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