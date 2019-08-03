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По её словам, угрозы взрыва не было, так как газовое оборудование не находилось рядом с резервуаром с топливом. Разрушений нет.

Три человека пострадали в результате возгорания газового оборудования, произошедшего 3 августа на автозаправке в Курской области. Автомобиль сгорел, который находился рядом, предположительно, Lada Priora. Троих людей отправили на обследование, —...