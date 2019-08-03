Специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области прибыли в лагерь «Олимп» Коломенского района после сообщения об отравлении детей. В настоящее время ведётся расследование инцидента.
Сотрудники ведомства осуществляют отбор проб продуктов питания, воды, а также смывы с рук персонала. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, передаёт АГН «
Ранее News.ru писал, что семь детей получили пищевое отравление в детском лагере в Коломенском районе Подмосковья. Все они госпитализированы.