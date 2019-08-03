https://static.news.ru/photo/b51165c0-b5e5-11e9-8ce3-fa163e074e61_660.jpg Фото: moscow.mchs.ru/Global Look Press

Специалисты Роспотребнадзора проведут анализ столичного воздуха после крупного пожара, который произошёл в бывшем производственном здании на Дубининской улице.

Забор воздуха в Центральном административном округе произвели сотрудники филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

В ведомстве подчеркнули , что ситуация находится на контроле управления.

Как писал News.ru, ранее в экстренных службах Москвы назвали основную версию причины пожара на Дубининской улице. Там уточнили, что возгорание могло возникнуть из-за использования открытого огня.

Пожар начался рано утром 3 августа. Площадь возгорания составила 5 тысяч кв. м, после чего его удалось локализовать. К тушению привлекались вертолёты. В результате ЧП пострадал один пожарный. Он был госпитализирован.