Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воздуха после пожара, который произошёл на Дубининской улице в центре столицы.

По данным ведомства, анализ отобранных в Центральном административном округе проб показал, что содержание загрязняющих веществ в воздухе находится в пределах нормы.

Как писал News.ru, ранее в экстренных службах Москвы назвали основную версию причины пожара на Дубининской улице. Там уточнили, что возгорание могло возникнуть из-за использования открытого огня.

Пожар начался рано утром 3 августа. Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м, после чего его удалось локализовать. К тушению привлекались вертолёты. В результате ЧП пострадал один пожарный. Он был госпитализирован.

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