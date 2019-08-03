Фото: Сергей Булкин/News.ru

В Москве движение по Жукову проезду снова открыто для транспорта после серьёзного пожара, произошедшего на Дубининской улице.

Жуков проезд вновь открыт для движения транспорта, — сообщает департамент транспорта столицы. Как писал News.ru ранее, возгорание произошло утром 3 августа в недействующем производственном здании на Дубининской улице в столице....