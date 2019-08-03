Специалисты Роспотребнадзора проверили состояние воздуха после пожара, который произошёл на Дубининской улице в центре столицы.
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Как писал News.ru, ранее в экстренных службах Москвы назвали основную версию причины пожара на Дубининской улице. Там уточнили, что возгорание могло возникнуть из-за использования открытого огня.
Пожар начался рано утром 3 августа. Площадь возгорания составила 5 тыс. кв. м, после чего его удалось локализовать. К тушению привлекались вертолёты. В результате ЧП пострадал один пожарный. Он был госпитализирован.