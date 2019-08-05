https://static.news.ru/photo/e9a195f2-b780-11e9-bc7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Пресс-служба администрации Владивостока

Причиной заболевания детей в подмосковном лагере «Олимп» стала норовирусная инфекция. Это выяснил Роспотребнадзор в ходе расследования.

Распространению инфекции послужило несоблюдение санитарно-противоэпидемического режима, — говорится в сообщении ведомства.

В учреждении уже проведена дезинфекция в пищеблоке, в столовой и в жилом корпусе. При обследовании сотрудников и отдыхающих детей новых инфицированных выявлено не было.

Управление Роспотребнадзора по Московской области окажет юридическую помощь родителям по возврату средств за путёвки, — добавили в пресс-службе ведомства и пообещали привлечь виновных к административной ответственности.

3 августа несколько проживающих в лагере детей почувствовали себя плохо. Их госпитализировали в больницу в Коломне. Массовым отравлением несовершеннолетних уже заинтересовалась прокуратура, писал News.ru.