Роспотребнадзор открыл горячую линию в Магнитогорске

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области открыло горячую линию по вопросам обеспечения пострадавших в результате обрушения дома в Магнитогорске. По телефону можно получить информацию о размещении, организации питания и санитарно-бытовым проблемам людей.
Линия будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00, передаёт ТАСС.
Как ранее писал News.ru, официально спасатели подтвердили гибель 21 человека в результате частичного обрушения жилого здания. 14 жертв опознаны, двое из них — дети. СМИ опубликовали список погибших.