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Роспотребнадзор открыл горячую линию в Магнитогорске

magnitogorsk_news/vk.com

происшествия [ версия для печати ]

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области открыло горячую линию по вопросам обеспечения пострадавших в результате обрушения дома в Магнитогорске. По телефону можно получить информацию о размещении, организации питания и санитарно-бытовым проблемам людей.

Линия будет работать ежедневно с 09:00 до 18:00, передаёт ТАСС.

Как ранее писал News.ru, официально спасатели подтвердили гибель 21 человека в результате частичного обрушения жилого здания. 14 жертв опознаны, двое из них — дети. СМИ опубликовали список погибших.


#ВЗРЫВ #ГАЗ #РОСПОТРЕБНАДЗОР #магнитогорск
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