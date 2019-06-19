Специалисты начали подготовку к перекачке и выгрузке сырой нефти с танкера, на котором ранее произошёл взрыв.
По данным пресс-службы Росморречфлота, 19 июня «ВФ Танкер-18» ошвартовался к борту повреждённого судна.
В агентстве уточнили, что осуществить перекачку топлива планируется через второй танкер, который даст энергию на насосы, передаёт
Как писал News.ru, утром 11 июня в жилой надстройке судна прогремел взрыв. В больницу доставили двух человек. Ведутся поиски ещё троих. На борту грузового судна в момент ЧП находилось около двух тысяч тонн нефти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.