https://static.news.ru/photo/20ef0266-9282-11e9-a335-fa163e074e61_1024.jpg ВФ Танкер-18 Фото: vftanker.ru

Специалисты начали подготовку к перекачке и выгрузке сырой нефти с танкера, на котором ранее произошёл взрыв.

По данным пресс-службы Росморречфлота, 19 июня «ВФ Танкер-18» ошвартовался к борту повреждённого судна.

В агентстве уточнили, что осуществить перекачку топлива планируется через второй танкер, который даст энергию на насосы, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, утром 11 июня в жилой надстройке судна прогремел взрыв. В больницу доставили двух человек. Ведутся поиски ещё троих. На борту грузового судна в момент ЧП находилось около двух тысяч тонн нефти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.