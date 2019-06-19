ВФ Танкер-18 Фото: vftanker.ru

Специалисты начали подготовку к перекачке и выгрузке сырой нефти с танкера, на котором ранее произошёл взрыв.

По данным пресс-службы Росморречфлота, 19 июня «ВФ Танкер-18» ошвартовался к борту повреждённого судна.

В агентстве уточнили, что осуществить перекачку топлива планируется через второй танкер, который даст энергию на насосы, передаёт РИА Новости.

Как писал News.ru, утром 11 июня в жилой надстройке судна прогремел взрыв. В больницу доставили двух человек. Ведутся поиски ещё троих. На борту грузового судна в момент ЧП находилось около двух тысяч тонн нефти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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