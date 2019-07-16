Специальная комиссия Роскосмоса пока не смогла определить ответственного за отверстие, обнаруженное в корабле «Союз». Расследование спецкомиссии длилось восемь месяцев. Об этом сообщил глава пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Итоги будут озвучены тогда, когда занимающаяся этим делом комиссия сделает окончательные выводы. Мы не можем торопить экспертов, поэтому сообщим о результатах, когда заключение будет готово, — цитирует его « Коммерсант ».

Утечка воздуха на космическом корабле была зафиксирована в августе 2018 года. Специалисты установили, что причиной стало отверстие в обшивке корабля. Оно было сделано сверлом из внутренней части корпуса. В связи с этим была сформирована специальная комиссия, которая проводит своё собственное расследование. После инцидента все этапы сборки кораблей «Союз» взяли под видеонаблюдение.