В пресс-службе центрального округа войск Национальной гвардии РФ заявили, что сообщения о задержании Алексея Навального являются недостоверными.
Сотрудники Росгвардии не принимали участия в этом задержании, а подразделения ОМОН в настоящее время входят именно в состав Росгвардии, — говорится в сообщении пресс-службы.
Как писал News.ru, оппозиционный политик Алексей Навальный сообщил в Instagram, что его задержали полицейские. Активист рассказал, что около его подъезда стоял «маленький автобус с ОМОНом» и его задержали. Политик заявил, что в настоящее время находится в отделении МВД по Даниловскому району Москвы.