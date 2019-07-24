Следствие полагает, что в июле 2019 года в лагере проводились плановые учения, в ходе которых Новгородцев обнаружил нарушения противопожарных норм при размещении детей. Подозреваемый не принял никаких мер, чтобы обязать руководство исправить ситуацию.

Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении главы отдела надзорной деятельности и профилактических работ по Солнечному муниципальному району Управления надзорной деятельности ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Эдуарда Новгородцева, сообщила...