Двое сотрудников Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в вымогательстве. Как следует из материалов дела, они подкинули человеку наркотики, после чего стали требовать деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности.
Уголовное дело ведут оперативники Следственного комитета, сообщает
По данным Telegram-канала «
В дальнейшем он сообщил о вымогательстве в полицию. При получении новой партии денег мужчин задержали.
Ранее, как писал News.ru, в Москве разоблачили гражданина, выдававшего себя за работника Центра организации дорожного движения. Он занимался вымогательством, оформляя штрафы за неправильную парковку.