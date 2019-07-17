https://static.news.ru/photo/78ae630e-a8a1-11e9-8fad-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Двое сотрудников Росгвардии задержаны в Санкт-Петербурге по подозрению в вымогательстве. Как следует из материалов дела, они подкинули человеку наркотики, после чего стали требовать деньги за то, чтобы не привлекать его к ответственности.

Уголовное дело ведут оперативники Следственного комитета, сообщает ТАСС со сылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным Telegram-канала « Силовики », пострадавшим оказался 16-летний школьник. Росгвардейцы требовали у него 300 тысяч рублей. Подросток снял 40 тысяч с кредитной карты отца и отдал их злоумышленникам, пообещав отдать остальное позднее.

В дальнейшем он сообщил о вымогательстве в полицию. При получении новой партии денег мужчин задержали.

Ранее, как писал News.ru, в Москве разоблачили гражданина, выдававшего себя за работника Центра организации дорожного движения. Он занимался вымогательством, оформляя штрафы за неправильную парковку.