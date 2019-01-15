Столичный ревнивец размахивал ножом перед Росгвардией

Бойцы Росгвардии задержали гражданина, напавшего с ножом на человека. Потасовка произошла на подземной стоянке на Щёлковском шоссе Москвы.
После срабатывания тревожной кнопки отряд правоохранителей прибыл на место происшествия и увидел лежащего на земле потерпевшего. Его одежду испачкала кровь, пишет АГН «Москва». Рядом размахивал лезвием его обидчик и вёл себя агрессивно.
Один из бойцов Росгвардии выбил клинок из рук злоумышленника и скрутил нарушителя. После этого стражи порядка оказали пострадавшему мужчине первую помощь и вызвали скорую.
По информации оперативников, на преступление подозреваемого толкнул приступ ревности.
Ранее News.ru сообщал про Отелло из Чувашии. Жителю республики вменяют убийство медработника. В состоянии алкогольного опьянения он приревновал свою спутницу к врачу и «сделал» фельдшера её любовником. Инцидент произошёл в посёлке Первомайском Алатырского района. Возмездие оказалось смертельным и неточным. Ревнивец выстрелил в первый же силуэт, который увидел в ночи после яростного стука в дверь подстанции.