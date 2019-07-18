https://static.news.ru/photo/7db85806-a940-11e9-b785-fa163e074e61_1024.jpg Фото: A.Savin/wikipedia.org/CC BY-SA 3.0

Отключение трёх энергоблоков Калининской атомной электростанции — штатная функция, которая предусмотрена проектом. Об этом заявил директор департамента коммуникаций «Росэнергоатома» Андрей Тимонов.

По его словам, деактивация произошла в автоматическом режиме «по проектному алгоритму», так как «энергоблокам стало некуда выдавать электроэнергию», передаёт РБК .

Трансформатор, который меняет характеристики выработанного тока для выдачи в сети, есть возле любой электростанции независимо от способа выработки энергии, уточнил Тимонов. На трансформаторе, уточнил он, есть выключатель, задача которого в разных режимах включать или выключать его.

Именно в одном из таких выключателей и произошло замыкание, которое привело к отключению двух линий электропередачи. Сейчас первые два энергоблока АЭС «разгружены полностью». Ещё один блок отключен от сети, но «реактор находится на мощности», и его готовы оперативно «нагружать и подключать к энергосистеме».

Он подчеркнул, что радиационный фон на станции и на прилегающей территории находится на уровне естественных природных значений.

Причины короткого замыкания в трансформаторе пока не установлены.