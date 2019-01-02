Росавиция поможет близким пострадавших в Магнитогорске

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Росавиация обратилась к российским авиакомпаниям с просьбой о бесплатной перевозке в Магнитогорск родственников и близких погибших и пострадавших при взрыве бытового газа, чтобы те могли оказать необходимую помощь и принять участие в траурных мероприятиях.

Также ведомство предложило организовать безвозмездную доставку раненых в другие города России.

«По вопросам организации авиаперевозок следует обращаться в аэропорт Магнитогорска и представительства авиакомпаний, выполняющих рейсы в город», — говорится в сообщении.

В Росавиации отметили, что на данный момент соответствующая договорённость достигнута с «Аэрофлотом», передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что спасатели достали из-под завалов разрушенного подъезда тело новой жертвы трагедии в Магнитогорске. Таким образом, количество погибших увеличилось до 22 человек.