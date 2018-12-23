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Родственники погибших шахтёров начали прибывать в Соликамск

Пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю/ТАСС

происшествия [ версия для печати ]

Руководство Перми встречает родственников девяти погибших во время пожара в шахте «Уралкалия», расположенной в Соликамске. Их размещают в оздоровительном лагере «Лесная сказка».

«В Соликамск начали прибывать первые родственники (погибших) из Башкирии. <...> Отмечается, что ожидается приезд семьи погибшего из Краснодара», — цитирует пресс-службу региона «Интерфакс».

Губернатор Пермского края Максим Решетников объявил 24 декабря 2018 года днём траура. Ростехнадзор создал комиссию по расследованию причин чрезвычайного происшествия на промышленном объекте. Президент России Владимир Путин поручил местным властям разобраться в обстоятельствах трагедии и помочь семьям погибших.

Ранее News.ru опубликовал имена рабочих, умерших в результате подземного ЧП в Соликамске: Беклинев Сергей, Панов Алексей, Богатырёв Александр, Прошкин Илья, Кнауб Виктор, Игнатенко Сергей, Томшин Сергей, Абрамов Антон и Чубенко Александр. У многих были семьи и маленькие дети.


#ШАХТЕРЫ #пермскийкрай #Соликамск #уралкалий
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