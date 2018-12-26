Родители замёрзшего мальчика из Тюмени заплатят штраф

https://news.ru/storage/news/e14abe5dfef32f16e2358f68383442a2/3414e100-65f9-4eb8-8074-9994501c8923_850.jpg Evgeniy Kanaev/Global Look Press

Родители первоклассника из Тюмени, который переночевал в чужом подъезде в сильный мороз, заплатят три тысячи рублей.

Такое наказание предусматривает статья 5.35 КоАП за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Дело об административном правонарушении возбудило УМВД по Тюменской области, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Светлана Новик.

Инцидент случился вечером 25 декабря. Восьмилетний мальчик ушёл из дома после скандала из-за плохой оценки в школе. Ребенок шёл к бабушке, заблудился и переночевал в ближайшем подъезде. В 5 утра он продолжил искать дорогу. Столбики термометров в это время показывали минус 35 градусов.

Мальчика заметил местный житель Владимир Турков, который шёл на работу. Он отвёл ребенка греться в ближайший магазин и вызвал полицию.

Поступок мужчины оценил начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин, который вручил благодарственное письмо и памятные сувениры, информирует URA.Ru.

Ранее News.ru сообщал, что 11-летняя девочка была вынуждена идти почти пять часов до школы после того, как случайно уснула в автобусе. Ребёнок перепутал маршруты и вышел в 14 километрах от учебного заведения. Школьница обратилась за помощью к кондуктору и прохожим. Но никто так и не помог ей купить новый билет на обратный путь.