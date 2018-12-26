Родители замёрзшего мальчика из Тюмени заплатят штраф

Родители первоклассника из Тюмени, который переночевал в чужом подъезде в сильный мороз, заплатят три тысячи рублей.
Такое наказание предусматривает статья 5.35 КоАП за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Дело об административном правонарушении возбудило УМВД по Тюменской области, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Светлана Новик.
Инцидент случился вечером 25 декабря. Восьмилетний мальчик ушёл из дома после скандала из-за плохой оценки в школе. Ребенок шёл к бабушке, заблудился и переночевал в ближайшем подъезде. В 5 утра он продолжил искать дорогу. Столбики термометров в это время показывали минус 35 градусов.
Мальчика заметил местный житель Владимир Турков, который шёл на работу. Он отвёл ребенка греться в ближайший магазин и вызвал полицию.
Поступок мужчины оценил начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин, который вручил благодарственное письмо и памятные сувениры, информирует URA.Ru.
Ранее News.ru сообщал, что 11-летняя девочка была вынуждена идти почти пять часов до школы после того, как случайно уснула в автобусе. Ребёнок перепутал маршруты и вышел в 14 километрах от учебного заведения. Школьница обратилась за помощью к кондуктору и прохожим. Но никто так и не помог ей купить новый билет на обратный путь.