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Родители замёрзшего мальчика из Тюмени заплатят штраф

Evgeniy Kanaev/Global Look Press

происшествия [ версия для печати ]

Родители первоклассника из Тюмени, который переночевал в чужом подъезде в сильный мороз, заплатят три тысячи рублей.

Такое наказание предусматривает статья 5.35 КоАП за «неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Дело об административном правонарушении возбудило УМВД по Тюменской области, сообщила руководитель пресс-службы ведомства Светлана Новик.

Инцидент случился вечером 25 декабря. Восьмилетний мальчик ушёл из дома после скандала из-за плохой оценки в школе. Ребенок шёл к бабушке, заблудился и переночевал в ближайшем подъезде. В 5 утра он продолжил искать дорогу. Столбики термометров в это время показывали минус 35 градусов.

Мальчика заметил местный житель Владимир Турков, который шёл на работу. Он отвёл ребенка греться в ближайший магазин и вызвал полицию.

Поступок мужчины оценил начальник УМВД России по Тюмени Петр Вагин, который вручил благодарственное письмо и памятные сувениры, информирует URA.Ru.

Ранее News.ru сообщал, что 11-летняя девочка была вынуждена идти почти пять часов до школы после того, как случайно уснула в автобусе. Ребёнок перепутал маршруты и вышел в 14 километрах от учебного заведения. Школьница обратилась за помощью к кондуктору и прохожим. Но никто так и не помог ей купить новый билет на обратный путь.


#МВД #Тюмень
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