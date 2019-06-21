Завуча школы № 16 города Минусинвка Красноярского края родители обвинили в тайном снятии отпечатков пальцев у учеников второго класса. Прокуратура начала проверку.
В конце учебного года одна из матерей сообщила, что заместитель директора по учебно-воспитательной работе Нина Пирогова вызывала к себе второклассников и под предлогом возникших карманных краж проела дактилоскопию. Снятие отпечатков пальцев происходило без согласия и участия родителей, передаёт местный телеканал «Тон».
Сын стал бояться идти в школу. И я как мама тоже боюсь отправлять его в школу. Сегодня отпечатки пальцев снимут, завтра еще какую-нибудь процедуру проведут, — рассказала одна из родительниц.
Как заявил директор школы Антон Титов, в реальности якобы всё было не так и «технически это было не снятие отпечатков».
Она (Пирогова. — News.ru) показывала детям кисточку и лист бумаги и говорила, что они волшебные — покажут того, кто украл деньги. Это мы выяснили в результате внутренней проверки, — цитирует Титова издание «Проспект Мира».
Руководитель учреждения при этом отметил, что завучу школы назначено дисциплинарное взыскание.
Проверку по факту инцидента начала прокуратура Минусинска.
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