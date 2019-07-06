Следователям удалось установить местонахождение жестоко избитой в Ингушетии девочки. Об этом сообщил представитель следственного управления СК РФ по Ингушетии.
Местонахождение отца и матери установлено, обоих допрашивают, — рассказал он ТАСС.
Девочку госпитализировали в одну из больниц Назрани 4 июля. Врачи зафиксировали у неё множественные травмы и ушибы. 5 июля её перевезли на лечение в Москву в клинику Рошаля. По подозрению в избиении была задержана родная тётя ребёнка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
Ранее News.ru писал, что состояние избитой девочки остаётся тяжёлым. Медики поместят её в специальную барокамеру, где будут насыщать её организм кислородом.