https://static.news.ru/photo/b784ce60-9fcd-11e9-bf60-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Demian Stringer/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следователям удалось установить местонахождение жестоко избитой в Ингушетии девочки. Об этом сообщил представитель следственного управления СК РФ по Ингушетии.

Местонахождение отца и матери установлено, обоих допрашивают, — рассказал он ТАСС .

Девочку госпитализировали в одну из больниц Назрани 4 июля. Врачи зафиксировали у неё множественные травмы и ушибы. 5 июля её перевезли на лечение в Москву в клинику Рошаля. По подозрению в избиении была задержана родная тётя ребёнка, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее News.ru писал, что состояние избитой девочки остаётся тяжёлым. Медики поместят её в специальную барокамеру, где будут насыщать её организм кислородом.