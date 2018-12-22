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Режим повышенной готовности ввели в Саратове из-за аварии

Сергей Булкин/News.ru

происшествия [ версия для печати ]

Власти Саратова ввели в городе режим повышенной готовности из-за коммунальной аварии. Повреждение коммуникаций лишило отопления несколько десятков тысяч жителей.

Перебои с подачей горячей воды наблюдаются в 121 многоэтажном доме, ГВС полностью остановили в 15 жилых постройках и в 12 социальных учреждениях. Повреждения труб технические службы обнаружили во время ремонта участка на пересечении улиц Зарубина и Мясницкой, сообщает РИА Новости.

Температура воздуха в областном центре составляет -10 градусов по Цельсию.

Ранее News.ru писал об массовом отключении электричества в Чечне. Мощность обесточенных потребителей составила 17 МВт. Без света остались около 100 тысяч жителей республики.


#авария #ЖКХ #Саратов
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