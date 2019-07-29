https://static.news.ru/photo/c1335a26-b201-11e9-bc7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Режим чрезвычайной ситуации ввели в Красноярском крае, Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров. Площадь возгорания постоянно увеличивается. Задымлению подверглись ряд регионов Сибири и Дальнего Востока.

По словам первого замглавы МЧС РФ Александра Чуприяна, стихия охватила около 3 млн гектаров тайги. Спасатели зафиксировали 500 очагов, передаёт РИА Новости .

Наиболее «горимыми» субъектами остаются Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Иркутская область, — говорится в сообщении.

Губернатор Красноярского края Александр Усс объявил, что ликвидация природных пожаров в охраняемых зонах является якобы бессмысленным и вредным занятием.

Как писал News.ru, ранее Рослесхоз сообщил, что площадь лесных пожаров в России в два раза меньше, чем в 2018 году. В связи с этим ведомство не желает фиксировать кризис в происходящем.