Фото: пресс-служба МЧС Бурятии

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил передать расследование уголовного дела о крушении самолёта Ан-24 в Бурятии в центральный аппарат ведомства.

Для наиболее полного, объективного и оперативного расследования уголовное дело об авиакатастрофе в Бурятии передано в Главное следственное управление СК РФ, — сообщили в СК РФ. Как писал News.ru, уголовное дело...