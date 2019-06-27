Власти Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации в посёлке Нижнеангарск, где совершил аварийную посадку самолёт Ан-24.
В муниципальном образовании введён режим «Чрезвычайная ситуация», — сообщили в МЧС республики.
Пожарные уже ликвидировали загорание здания очистных сооружений и борта Ан-24, аэропорт открыт для приёма воздушных судов.
Как писал News.ru, самолёт Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс по маршруту Нижнеангарск — Улан-Удэ, совершил экстренную аварийную посадку в аэропорту вылета. В результате происшествия погибли двое пилотов, пострадали более 20 пассажиров.