https://static.news.ru/photo/8242a496-b753-11e9-87f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: 27.mchs.gov.ru

Власти Хабаровского края распространили режим ЧС на все районы региона в связи с паводками. Специалисты прогнозируют, что уровень Амура в районе Хабаровска к 14 августа может достигнуть 650 см.

Комиссия по ЧС приняла решение распространить режим ЧС на всю территорию Хабаровского края, — сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Уровень реки Амур у Хабаровска в настоящее время составляет 449 см.

Гребень паводка первой волны растянулся практически на 500 км. Мы предполагаем, что будет три волны паводка, — сообщил начальник ГУ МЧС по Хабаровскому краю Олег Волынкин на заседании правительства региона.

Он подчеркнул, что вторую волну ожидают 8-10 августа, но наиболее опасной будет третья волна паводка 12-14 августа. Уровень воды в Амуре может подняться до 630-650 см.

Как писал News.ru, в трёх регионах Дальнего Востока и Сибири в результате наводнения подтоплены 48 населённых пунктов. В Хабаровском крае и Амурской области - 40 населённых пунктов. В Иркутской области остаются подтопленными в восьми населённых пунктах 230 домов, где проживают 356 человек. Нарушено энергоснабжение семи территорий, на которых проживают более 3,4 тысячи человек.