https://static.news.ru/photo/387df052-a850-11e9-a46f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

ГУ МЧС сообщает, что сильные ливни в Туве привели к повышению уровня воды в реках.

Тувинский гидрометцентр информирует о повышении уровня воды в реках в среднем на восемь сантиметров. Больше всего, на 14 сантиметров, поднялся Малый Енисей, сейчас его уровень составляет 2 метра и 76 сантиметров при критическом уровне 4 метра 35 сантиметров, передаёт РИА Новости .

Жителей предупреждают о неблагоприятной метеорологической обстановке и необходимости соблюдения мер безопасности вблизи водных объектов.

Как писал News.ru ранее, из Красноярска в зону паводка Иркутской области прибыл кинологический расчёт для поиска пропавших без вести людей. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.