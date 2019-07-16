ГУ МЧС сообщает, что сильные ливни в Туве привели к повышению уровня воды в реках.
Тувинский гидрометцентр информирует о повышении уровня воды в реках в среднем на восемь сантиметров. Больше всего, на 14 сантиметров, поднялся Малый Енисей, сейчас его уровень составляет 2 метра и 76 сантиметров при критическом уровне 4 метра 35 сантиметров, передаёт РИА
Жителей предупреждают о неблагоприятной метеорологической обстановке и необходимости соблюдения мер безопасности вблизи водных объектов.
Как писал News.ru ранее, из Красноярска в зону паводка Иркутской области прибыл кинологический расчёт для поиска пропавших без вести людей. Об этом сообщает ГУ МЧС региона.